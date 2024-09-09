Алаудинов: Условия в плену РФ лучше, чем в украинских подразделениях

Командир подразделения специального назначения Армии России Апты Алаудинов проинформировал о том, что после пленения военнослужащие ВС киевского режима получают лучшее обращение, чем когда они находятся в собственных бригадах.
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