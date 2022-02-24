Центробанк выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки

Все попавшие под санкционные ограничения Запада банки России предварительно создали адекватную стратегию действий по обеспечению бесперебойной работы в подобных условиях, правительство и Центробанк РФ будут предоставлять им любую требуемую помощь.
Все попавшие под санкционные ограничения Запада банки России предварительно создали адекватную стратегию действий по обеспечению бесперебойной работы в подобных условиях, правительство и Центробанк РФ будут предоставлять им любую требуемую помощь.
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