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Центробанк выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки

Центробанк выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки

Все попавшие под санкционные ограничения Запада банки России предварительно создали адекватную стратегию действий по обеспечению бесперебойной работы в подобных условиях, правительство и Центробанк РФ будут предоставлять им любую требуемую помощь.

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