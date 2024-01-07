Нетаньяху: Израиль готов политически урегулировать конфликт с «Хезболлой»

В Израиле готовы к урегулированию конфликта с «Хезболлой» политическими методами, но не исключают возможности применения и «других способов», сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
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