«Испытания прошли успешно». Путин отчитался об ударе новейшим «Орешником» по Украине в ответ на пуски ВСУ западных ракет

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам и личному составу Вооруженных сил (ВС) страны после ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине, которая до этого атаковала российскую территорию дальнобойными ракетами западного производства.
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