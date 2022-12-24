Визит Зеленского в США раскалывает Запад – СМИ

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США является ярким доказательством тому, что западные страны постепенно начинают пересматривать свое отношение к поддержке Киева, пишет обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в публикации Telegraph.
Визит украинского президента Владимира Зеленского в США является ярким доказательством тому, что западные страны постепенно начинают пересматривать свое отношение к поддержке Киева, пишет обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в публикации Telegraph.
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