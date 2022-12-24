Газета Труд

494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег малахов
    Название В середине XVI века возникла крепость Бахмут (по другим данным в 1571 году[4]), своё название получило от ре...ВКС Росси уничтож...
  • testorrZ
    У пиндосов есть "коммерческие" спутники, у РФ есть куча "бизнесменов" с кучей фирм-прокладок... Фирма-прокладка покуп...Российская армия ...
  • олег малахов
    Название В середине XVI века возникла крепость Бахмут (по другим данным в 1571 году[4]), своё название получило от ре...Под Артемовском у...

Визит Зеленского в США раскалывает Запад – СМИ

Визит Зеленского в США раскалывает Запад – СМИ

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США является ярким доказательством тому, что западные страны постепенно начинают пересматривать свое отношение к поддержке Киева, пишет обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в публикации Telegraph.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх