Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В США возмущены выступлением Зеленского в Давосе: он считает себя президентом Америки!

В США возмущены выступлением Зеленского в Давосе: он считает себя президентом Америки!

 Трампу советуют категорически отказать Зеленскому в отправке американских военных на Украину Президент США Дональд Трамп должен решительно отклонить просьбу Владимира Зеленского о введении американских войск на Украину, пишет издание American Conservative (АС).

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