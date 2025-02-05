В США возмущены выступлением Зеленского в Давосе: он считает себя президентом Америки!

Трампу советуют категорически отказать Зеленскому в отправке американских военных на Украину Президент США Дональд Трамп должен решительно отклонить просьбу Владимира Зеленского о введении американских войск на Украину, пишет издание American Conservative (АС).
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