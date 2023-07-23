"Западный след подтвердился". Новые подробности марша мигрантов в центре Москвы
По поводу марша мигрантов в центре Москвы появились новые детали и подробности.
1. Отдельно отмечу.
Комментарии
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Где ФСБ??? Где конкретные ЖЁСТКИЕ шаги власти??? Почему не собрали ВСЕХ активистов и не ВЫСЛАЛИ из России??? Почему НЕТ Закона о НЕМЕДЛЕННОЙ высылки ВСЕХ мигрантов участвующих в ЛЮБЫХ несанкционированных выступлениях??? Чего СОПЛИ жуём в бездействии???!!!...
Дождались наши депутаты и чиновники! Скоро здесь будет второй Таджикистан!
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