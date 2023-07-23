"Западный след подтвердился". Новые подробности марша мигрантов в центре Москвы

BV

Boris Voronin

Где ФСБ??? Где конкретные ЖЁСТКИЕ шаги власти??? Почему не собрали ВСЕХ активистов и не ВЫСЛАЛИ из России??? Почему НЕТ Закона о НЕМЕДЛЕННОЙ высылки ВСЕХ мигрантов участвующих в ЛЮБЫХ несанкционированных выступлениях??? Чего СОПЛИ жуём в бездействии???!!!...