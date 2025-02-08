Маск: минфин США тратит $100 мрлд в год на выплаты неизвестным

Министерство финансов США ежегодно выплачивает $100 млрд неустановленным лицам, заявил американский предприниматель Илон Маск, глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) 8 февраля на своей странице в соцсети X.
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