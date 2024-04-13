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Западные СМИ: у Великобритании нет плана по защите своей территории или подготовке к масштабной войне

Западные СМИ: у Великобритании нет плана по защите своей территории или подготовке к масштабной войне

Британский телеканал Sky News, проведя собственный анализ текущего состояния ВС Великобритании и документов Минобороны, пришел к выводу, что у правительства Соединенного Королевства нет плана по защите своей территории или какого-либо другого плана по подготовке государства к полномасштабной войне.

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