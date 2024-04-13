Западные СМИ: у Великобритании нет плана по защите своей территории или подготовке к масштабной войне

Британский телеканал Sky News, проведя собственный анализ текущего состояния ВС Великобритании и документов Минобороны, пришел к выводу, что у правительства Соединенного Королевства нет плана по защите своей территории или какого-либо другого плана по подготовке государства к полномасштабной войне.