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«Накажут не жестко, а жестоко». Трамп прислал черную метку Зеленскому

«Накажут не жестко, а жестоко». Трамп прислал черную метку Зеленскому

Автор: Аргументы и факты – aif.ru Журналист Такер Карлсон, обвинивший киевские власти в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям, озвучил позицию новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Пусть так и будет - жестокое наказание зе! И поскорее!
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
... зелебобика вместе с опоросом и вонючим стадом надо покарать жесточайшим образом, не допуская ошибок , которые допустили по отношению к бандерью- нет врага-нет проблем...
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5 час.
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