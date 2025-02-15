«Накажут не жестко, а жестоко». Трамп прислал черную метку Зеленскому

Пусть так и будет - жестокое наказание зе! И поскорее!

ВВ

Владимир Витковский

... зелебобика вместе с опоросом и вонючим стадом надо покарать жесточайшим образом, не допуская ошибок , которые допустили по отношению к бандерью- нет врага-нет проблем...