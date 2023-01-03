Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Ловрен ушел из «Зенита», «Ливерпуль» проиграл, Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, у Навратиловой рак, 71 очко Митчелла и другие новости утра

1. Деян Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион». 33-летний хорватский защитник подписал контракт с клубом, за который уже играл, до 30 июня 2025 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх