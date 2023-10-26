Гонконгская компания хочет отменить правовую охрану бренда китайского Lenovo в России

Гонконгская компания Smart International Distribution Limited (SIDL) планирует добиться отмены правовой охраны бренда китайского производителя компьютерной техники Lenovo в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел (КАД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии