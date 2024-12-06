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Александр Хинштейн приступил к исполнению обязанностей губернатора Курской области

Александр Хинштейн приступил к исполнению обязанностей губернатора Курской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна.

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