"Нарушаем?" После зачистки мигрослужбы, полиция ринулась по улицам и "резиновым" хатам. Шутки кончились Ростов-на-Дону.
"Поехали?" Ростовские силовики начали сафари на южан.
Комментарии
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Валерий Василенко
Хорошо бы, чтоб не разовая акция.
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1 д.
ВС
Владимир Степанов
"Более сорока человек"? Это что, только удалось доказать? Или договорились на этой цифре? Чиновник такого уровня не будет заниматься такими "мелочами". Реальный счет сотни и тысячи незаконно прописанных!
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18 час.
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