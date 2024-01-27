"Поехали?" Ростовские силовики начали сафари на южан.

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Валерий Василенко
Хорошо бы, чтоб не разовая акция.
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1 д.
ВС
Владимир Степанов
&quot;Более сорока человек&quot;? Это что, только удалось доказать? Или договорились на этой цифре? Чиновник такого уровня не будет заниматься такими &quot;мелочами&quot;. Реальный счет сотни и тысячи незаконно прописанных!
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18 час.

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