"Поехали?" Ростовские силовики начали сафари на южан.

Хорошо бы, чтоб не разовая акция.

ВС

Владимир Степанов

"Более сорока человек"? Это что, только удалось доказать? Или договорились на этой цифре? Чиновник такого уровня не будет заниматься такими "мелочами". Реальный счет сотни и тысячи незаконно прописанных!