РФ поставила в Индонезию нефтепродуктов на $259 млн и вошла в топ-10 поставщиков

С января по август 2023 года Россия экспортировала в Индонезию нефтепродуктов на $259 млн, что позволило ей вернуться в десятку ключевых поставщиков топлива в эту страну, свидетельствуют данные индонезийской статистики, проанализированные РИА Новости.
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