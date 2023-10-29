РФ поставила в Индонезию нефтепродуктов на $259 млн и вошла в топ-10 поставщиков

С января по август 2023 года Россия экспортировала в Индонезию нефтепродуктов на $259 млн, что позволило ей вернуться в десятку ключевых поставщиков топлива в эту страну, свидетельствуют данные индонезийской статистики, проанализированные РИА Новости.