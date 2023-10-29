Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Борисова
    Это у кого она выросла?!Голикова: среднем...
  • Taurus Zmei
    Живущий в стране и срущий на неё, вот уж действительно срущенкОДепутат Чепа: тре...
  • Лора Тихонова
    Западная Украина ярые националисты,сложно с ними,может Польша к себе возьмёт,Экс-премьер Азаро...

РФ поставила в Индонезию нефтепродуктов на $259 млн и вошла в топ-10 поставщиков

РФ поставила в Индонезию нефтепродуктов на $259 млн и вошла в топ-10 поставщиков

С января по август 2023 года Россия экспортировала в Индонезию нефтепродуктов на $259 млн, что позволило ей вернуться в десятку ключевых поставщиков топлива в эту страну, свидетельствуют данные индонезийской статистики, проанализированные РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх