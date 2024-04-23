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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что подземные толчки произошли в 03:04 по московскому времени неподалеку от города Хуалянь, где проживают 350 тысяч человек.

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