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Пятый канал

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УЕФА готовит уголовный иск против Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ

УЕФА готовит уголовный иск против Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовит уголовный иск против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за попытки продать акции чемпионата мира частным инвесторам.

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