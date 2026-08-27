УЕФА готовит уголовный иск против Инфантино из-за попытки продать права на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовит уголовный иск против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за попытки продать акции чемпионата мира частным инвесторам.
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