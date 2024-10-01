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Царьград

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Анчелотти объяснил приостановку матча "Реал" - "Атлетико" из-за инцидента с фанатами

Анчелотти объяснил приостановку матча "Реал" - "Атлетико" из-за инцидента с фанатами

Карло Анчелотти, тренер «Реала», прокомментировал приостановку матча с «Атлетико» из-за инцидента с болельщиками, бросавшими предметы во вратаря Тибо Куртуа.

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