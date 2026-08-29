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Татар-информ

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Лучше, чем у «Барсы»: в Казани открыли суперсовременный Центр развития футбола

Лучше, чем у «Барсы»: в Казани открыли суперсовременный Центр развития футбола

Центр развития футбола открыли накануне в казанском Соцгороде. Это ознаменовало окончание 3-этапной стройки, преобразовавшей базу «Рубина» в суперсовременный комплекс для мужских, женских и детских команд.

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