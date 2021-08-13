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Эрмитаж пожаловался на Тилля Линдеманна из-за цифровых изображений

Эрмитаж пожаловался на Тилля Линдеманна из-за цифровых изображений

Эрмитаж остался недоволен лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Музыкант выпустил серию NFT с цифровыми изображениями из музея, где он снимал клип на композицию «Любимый город», говорится в Telegram-канале культурного учреждения.

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