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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Оренбурга» про 1:1 со «Спартаком»: «Это потеря двух очков. Если бы не этот пенальти – могли и победить»

Президент « Оренбурга » Дмитрий Рубашко оценил ничью со « Спартаком » (1:1) в 6-м туре РПЛ . «Матч достаточно тяжелый, но ребята хорошо себя проявили.

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