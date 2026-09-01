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Кирилл Кабанов: Система уничтожила врача, когда он спас жену и ребёнка

Кирилл Кабанов: Система уничтожила врача, когда он спас жену и ребёнка

Кардиохирург защищал жену и ребёнка, но система уничтожила его. Кабанов уверен, что об этом нужно громко говорить.

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Владимир Масловский

Дело должно быть пересмотрено. Сюдя по описанным материалам, налицо необходимая самооборона. Судья принявший решение о виновности и осудивший не виновного человека должен быть лишен должности. Из-за таких судей у нас и развелось огромное количество бандитов.