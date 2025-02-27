Врач Носарева посоветовала есть томаты, морковь и гранат для борьбы с морщинами

Всё о женщинах

Здоровье и красота кожи во многом зависят от рациона человека. Некоторые продукты питания могут помочь в увлажнении кожи, стимулировании выработки коллагена, улучшении микроциркуляции крови и разглаживании морщин, рассказала «Газете.