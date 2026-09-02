Профессор Диесен высмеял отказ вице-канцлера ФРГ от фото с Силуановым

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен раскритиковал вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля за то, что тот демонстративно отказался фотографироваться с российским главой Минфина Антоном Силуановым на встрече G20.