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Одна кнопка на маркетплейсе может изменить кредитную историю: как «безобидная» рассрочка превращается в проблему с ипотекой

Одна кнопка на маркетплейсе может изменить кредитную историю: как «безобидная» рассрочка превращается в проблему с ипотекой

Одна кнопка на маркетплейсе может изменить кредитную историю: как «безобидная» рассрочка превращается в проблему с ипотекой Елена ГалицкаяПокупка смартфона, бытовой техники или одежды в рассрочку кажется обычным делом: несколько кликов — и товар уже едет к покупателю.

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