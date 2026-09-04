Одна кнопка на маркетплейсе может изменить кредитную историю: как «безобидная» рассрочка превращается в проблему с ипотекой Елена ГалицкаяПокупка смартфона, бытовой техники или одежды в рассрочку кажется обычным делом: несколько кликов — и товар уже едет к покупателю.