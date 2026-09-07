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Аргументы и Факты

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Лавров заявил, что Россия не идет на договоренности без баланса интересов

Лавров заявил, что Россия не идет на договоренности без баланса интересов

Россия не будет заключать международные соглашения без обеспечения баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

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