Привычные дела стали сложнее: какой сигнал может указывать на деменцию

Одним из ранних признаков деменции могут быть изменения в привычных бытовых действиях человека. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказал невролог Сергей Климов.
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