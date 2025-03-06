⚡️Президент России Владимир Путин назвал 810-ю бригаду морпехов легендарной «Именно в эту минуту ребята воюют и выполняют очень сложные боевые задачи.
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⚡️Президент России Владимир Путин назвал 810-ю бригаду морпехов легендарной «Именно в эту минуту ребята воюют и выполняют очень сложные боевые задачи.