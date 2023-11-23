Как выглядел изнутри вагон командного пункта "ядерного поезда"

С апреля 1989 г. по апрель 1991 г. было развёрнуто четыре ракетных полка боевых железнодорожных комплексов "Молодец" (161-й, 174-й, 223-й и 721-й ракетные полки), на вооружении каждого из которых было по три пусковых установки с межконтинентальными баллистическими ракетами РТ-23УТТХ.