Экс-чиновник Госдепа Карден назвал безумием новые санкции США против РФ

Введение Вашингтоном новых антироссийских санкций в надежде на то, что они дадут иной результат, чем принятые ранее ограничительные меры, стало повторяющимся действием, свидетельствующим о безумии, заявил РИА Новости экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден.