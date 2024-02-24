Экс-чиновник Госдепа Карден назвал безумием новые санкции США против РФ

Введение Вашингтоном новых антироссийских санкций в надежде на то, что они дадут иной результат, чем принятые ранее ограничительные меры, стало повторяющимся действием, свидетельствующим о безумии, заявил РИА Новости экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте США Джеймс Карден.
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