Врачи предупредили о новой пандемии

В 1980-е годы человечество ловко расправилось с натуральной оспой с помощью вакцинации (опытные образцы вируса остались только в американских и российских лабораториях) и поставило новые амбициозные цели – ликвидировать другие опасные инфекции.
В 1980-е годы человечество ловко расправилось с натуральной оспой с помощью вакцинации (опытные образцы вируса остались только в американских и российских лабораториях) и поставило новые амбициозные цели – ликвидировать другие опасные инфекции.
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