Картины Нового времени рассказывают

Средневековье нашло своё художественное отражение в миниатюрах на страницах манускриптов. Мы не раз обращались к ним и можем вполне уверенно говорить о том, что при всей плоскостности и специфичности этих иллюстраций они очень точны в мелочах.
Средневековье нашло своё художественное отражение в миниатюрах на страницах манускриптов. Мы не раз обращались к ним и можем вполне уверенно говорить о том, что при всей плоскостности и специфичности этих иллюстраций они очень точны в мелочах.
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