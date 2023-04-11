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Картины Нового времени рассказывают

Картины Нового времени рассказывают

Средневековье нашло своё художественное отражение в миниатюрах на страницах манускриптов. Мы не раз обращались к ним и можем вполне уверенно говорить о том, что при всей плоскостности и специфичности этих иллюстраций они очень точны в мелочах.

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