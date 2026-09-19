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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о напутствии Овечкину перед сезоном: «Сказал: «Саня, давай! Пару рекордов осталось побить». Но он и сам прекрасно все знает. Забьет эти 11 шайб и увековечит свое имя»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал об общении с капитаном « Вашингтона » Александром Овечкиным перед отъездом хоккеиста в США.

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