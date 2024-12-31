Алиев должен быть наказан: глава Азербайджана перешел к угрозам России и продолжает ее унижать

ninikooo Митусова

Алиев пусть ложится под Турцию- там его научат и разговаривать и « хвост поджимать». Весь азерббизнес в России прикрыть и ввести санкции. Мигрантов, их родственников, диаспоры и анклавы выслать всех до единого. Вслед за ними пусть отправляются чиновники и депутаты- и пусть строят рай в свой республике. За свой счет. Хватит!