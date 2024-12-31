БлокнотРУ Алиев (заглавное фото - РИА Новости Сергей Гунеев) требует от Кремля не просто извинений, но и компенсаций, и наказания виновных в инциденте с самолетом Баку – Грозный.
Алиев должен быть наказан: глава Азербайджана перешел к угрозам России и продолжает ее унижать
Комментарии
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ninikooo Митусова
Алиев пусть ложится под Турцию- там его научат и разговаривать и « хвост поджимать». Весь азерббизнес в России прикрыть и ввести санкции. Мигрантов, их родственников, диаспоры и анклавы выслать всех до единого. Вслед за ними пусть отправляются чиновники и депутаты- и пусть строят рай в свой республике. За свой счет. Хватит!
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1 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ТВАРЬ ПАСКУДНАЯ этот азер....С ним всё былоь ясно ещё по Карабаху....Я так и не понимал..Почему Путин с ним обнимался????ДОКОЛЕ ПЕРЕД ДЕРЬМОМ БУДЕМ ШАПКУ ЛОМАТЬ?
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33 мин.
Вячеслав Пепеляев
свинорылых надо наказать всех азеров депортировать
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18 мин.
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