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Татар-информ

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«Город-сад, город без окраин»: Нижнекамск празднует 60-летие

«Город-сад, город без окраин»: Нижнекамск празднует 60-летие

Нижнекамску – 60 лет. В программе – открытие мемориальных досок известным землякам, обновление Доски почета и День открытых дверей в музее.

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