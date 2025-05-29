Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. Появление угроз, причем личностного характера было совершенно запрограммировано всей логикой поведения Трампа.
Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. (Д.Евстафьев)
Комментарии
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Алексей Сафронов
"Профессор", умнейший и эрудированный человек, но даже Он никогда не сможет спрогнозировать того, что на самом деле может случится с гейропой, которая жаждет своего же членовредительства.
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6 час.
Дмитрий
Это никто не сможет сделать. Разве что главы стран у которых есть службы внешней разведки и армия хакеров и спутниковые группировки. Но они не будут делиться информацией ни с кем включая своё население.
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2 час.
Дмитрий
Если вы про страны и народы то ни у кого их нет. И не было. Никогда.
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2 час.
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