Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    В принципе всё вышесказанное можно было просуммировать одним выражением: Прежде чем пытаться меня испугать, подумай ...Кого придётся бом...
  • Дмитрий
    Если вы про страны и народы то ни у кого их нет. И не было. Никогда.Самое любопытное ...
  • Дмитрий
    Это никто не сможет сделать. Разве что главы стран у которых есть службы внешней разведки и армия хакеров и спутников...Самое любопытное ...

Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. (Д.Евстафьев)

Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. (Д.Евстафьев)

 Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. Появление угроз, причем личностного характера было совершенно запрограммировано всей логикой поведения Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Сафронов
&quot;Профессор&quot;, умнейший и эрудированный человек, но даже Он никогда не сможет спрогнозировать того, что на самом деле может случится с гейропой, которая жаждет своего же членовредительства.
Ответить
6 час.
Дмитрий
Это никто не сможет сделать. Разве что главы стран у которых есть службы внешней разведки и армия хакеров и спутниковые группировки. Но они не будут делиться информацией ни с кем включая своё население.
Ответить
2 час.
Дмитрий
Если вы про страны и народы то ни у кого их нет. И не было. Никогда.
Ответить
2 час.
наверх