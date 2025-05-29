Самое любопытное в угрозах Дональда Трампа не то, что они высказаны. (Д.Евстафьев)

Алексей Сафронов "Профессор", умнейший и эрудированный человек, но даже Он никогда не сможет спрогнозировать того, что на самом деле может случится с гейропой, которая жаждет своего же членовредительства.

Дмитрий Это никто не сможет сделать. Разве что главы стран у которых есть службы внешней разведки и армия хакеров и спутниковые группировки. Но они не будут делиться информацией ни с кем включая своё население.