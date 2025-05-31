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«Ситуация ухудшается на глазах». Что случилось с экономикой России?

«Ситуация ухудшается на глазах». Что случилось с экономикой России?

Аномальная совокупность факторов, влияющих на ситуацию в стране в целом и на рядовых россиян в частности, когда-то будет проанализирована в учебниках по экономике.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Интересно читать об экономике, институт экономики роста есть, а роста экономики, как заявляют экономические эксперты, нет. Правильно сказал политолог С. А. Михеев на передаче у В. Соловьёва, экономическая наука не имеет никакого научного обоснования, каждый экономист говорит со своей колокольни, в зависимости личных фантазий. Одни говорят, что экономика переохлаждается, в ЦБ кричат, что перегревается... Может следует запретить гореэкспертам от экономики нести пургу. &quot;Пургу нести&quot; дозволено только одному челу с усами и выпученными глазами.
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