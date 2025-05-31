«Ситуация ухудшается на глазах». Что случилось с экономикой России?

Николай Герасименко

Интересно читать об экономике, институт экономики роста есть, а роста экономики, как заявляют экономические эксперты, нет. Правильно сказал политолог С. А. Михеев на передаче у В. Соловьёва, экономическая наука не имеет никакого научного обоснования, каждый экономист говорит со своей колокольни, в зависимости личных фантазий. Одни говорят, что экономика переохлаждается, в ЦБ кричат, что перегревается... Может следует запретить гореэкспертам от экономики нести пургу. "Пургу нести" дозволено только одному челу с усами и выпученными глазами.