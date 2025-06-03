Журналисты РИА Новости в Челябинске нашли квартиру предполагаемого участника атак на российские аэродромы

1 июня на аэродромы в пяти регионах России произошли атаки. Минобороны России назвало это терактом. В двух регионах, в том числе в Иркутской области, во время атак дронов были повреждены некоторые единицы техники на авиазабах.
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