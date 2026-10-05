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Новости Тамбова

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В День учителя тамбовская телебашня включит праздничную подсветку

В День учителя тамбовская телебашня включит праздничную подсветку

В Тамбове телебашня получит праздничную подсветку в честь Дня учителя. 5 октября филиал РТРС "Тамбовский ОРТПЦ" включит специальное освещение, а на медиафасаде появятся поздравления и переливы в осенних цветах.

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