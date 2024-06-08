В Тарко-Сале ЯНАО спасатели помогли водителю, въехавшему в дом

В Тарко-Сале произошло ДТП 8 июня в 4:24 по местному времени. В микрорайоне Геологов водитель легкового автомобиля въехал в угол жилого дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.