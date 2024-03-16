Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин согласился с мнением американского журналиста Коннора Эколса о необходимости Западу подтолкнуть Киев к запуску переговорного процесса с Москвой, пока на Украине не наступил полный крах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии