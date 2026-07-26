Порядок, госуда...
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Порядок, государство

991 подписчик

В США поставили крест на Украине. Шансов нет, Западу помочь нечем

В США поставили крест на Украине. Шансов нет, Западу помочь нечем

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер безжалостно описал положение дел Украины в конфликте.

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Комментарии
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vasilii_titov_60 титов
То.что сказал очередной прогнозист из Америки.вовсе не означает.что будет так. Их сумасброд по десять раз в день решает судьбу мира.а воз и ныне там. Пока наша армия не расставит все точки над и.ничего не изменится.не стоит обольщаться.никто уже не верит американцам.как и хохлам
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1 м.
Александр Рыбин
Пидорасам веры нет!
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1 м.