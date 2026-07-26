В США поставили крест на Украине. Шансов нет, Западу помочь нечем

vasilii_titov_60 титов

То.что сказал очередной прогнозист из Америки.вовсе не означает.что будет так. Их сумасброд по десять раз в день решает судьбу мира.а воз и ныне там. Пока наша армия не расставит все точки над и.ничего не изменится.не стоит обольщаться.никто уже не верит американцам.как и хохлам