История и рецепт салата «Оливье»

«Оливье»! Как много в этом слове, для сердца русского… Историю салата «Оливье» и тонкости его приготовления обязательно должен знать каждый! Французский шик и широкая русская душа Люсьен Оливье — он был младшим в многодетной семье французов.
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