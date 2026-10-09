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Рязанские новости

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В Солотче города Рязани 9 октября отключат холодную воду

В Солотче города Рязани 9 октября отключат холодную воду

9 октября в поселке Солотча города Рязани будут проводить ремонтные работы на водопроводе. В связи с этим временно во многих отключат подачу холодной воды.

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