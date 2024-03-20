Столичные производители нарастили экспорт продукции при поддержке центра «Моспром»

Столичные промышленники регулярно выходят на новые рынки сбыта, включая иностранные. В этом им активно помогает город: меры поддержки позволяют предприятиям участвовать в бизнес-миссиях и в международных отраслевых выставках.
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