Сенатор Рогозин: Евросоюз для России гораздо более опасный противник, чем НАТО

Евросоюз для России гораздо более опасный враг, чем Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения озвучил представитель Запорожской области в Совете Федерации Дмитрий Рогозин, ставший собеседником радиостанции «Говорит Москва».
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