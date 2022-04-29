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Лавров заявил, что Запад украл у российской стороны 300 миллиардов долларов

Лавров заявил, что Запад украл у российской стороны 300 миллиардов долларов

29 апреля Сергей Лавров, который является главой Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявил о краже западной стороной суммы превышающей 300 миллиардов долларов у России.

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