Лавров заявил, что Запад украл у российской стороны 300 миллиардов долларов

29 апреля Сергей Лавров, который является главой Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявил о краже западной стороной суммы превышающей 300 миллиардов долларов у России.
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