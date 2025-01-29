Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Александр Проханов: Русский клык

Александр Проханов: Русский клык

Захар Прилепин Российская власть жалуется, что её постоянно обманывают. Горбачёв объединил Германию и ликвидировал Варшавский пакт, беспощадно уничтожая в Восточной Европе все просоветские, пророссийские силы.

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Комментарии
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Андрей
&quot; власть народу ,земля крестьянам, заводы рабочим!&quot; Лучше всех нас Ильич сделал.😀😀😀
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23 час.

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