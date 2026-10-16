Китай обошел США и ЕС: как за 25 лет изменилась торговая карта мира / © Visual Capitalist На инфографике сравнивается, кто из трех крупнейших торговых партнеров — США, Европейский союз или Китай — занимал первое место по объему торговли с каждой страной в 2000 и 2025 годах.