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FiNE NEWS

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В Крыму задержали россиянина, подозреваемого в изготовлении дронов для СБУ на 3D-принтерах

В Крыму задержан житель Красноперекопска 1993 года рождения, подозреваемый в государственной измене. По данным ФСБ России, мужчина был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер Telegram.

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