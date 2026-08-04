В Крыму задержали россиянина, подозреваемого в изготовлении дронов для СБУ на 3D-принтерах

В Крыму задержан житель Красноперекопска 1993 года рождения, подозреваемый в государственной измене. По данным ФСБ России, мужчина был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер Telegram.
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